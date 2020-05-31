СК и прокуратора заинтересовались обстоятельствами изъятия детей из оренбургской семьи

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы Оренбургской области начали проверку по факту принудительного изъятия маленьких детей из многодетной семьи в одном из районов области.

Как сообщает СКР, проверка проводится в отношении должностных лиц полиции, а также органов опеки и попечительства муниципального образования.

Видеозапись инцидента в Домбаровском районе ранее появилась в СМИ: на женщину надели наручники и силой отбирают у нее детей.

В ходе проверки СК выяснилось, что изъятие четырех из пяти детей, воспитывающихся в семье, происходило на основании постановления главы Домбаровского района, а само постановление было вынесено "в связи с непосредственным риском обрушения потолочного покрытия в жилище".

Между тем некоторые СМИ, публиковавшие кадры изъятия детей, сообщали, что родители сами просили помощи у властей региона в связи с аварийным состоянием дома.

Отмечается, что дети здоровы, они находятся под присмотром медицинских сотрудников и социальных педагогов.

Обстоятельства изъятия детей также проверяет прокуратура Домбаровского района.