Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03Заразились
на 31.05В России 405 843+9 268В мире 6 059 017+134 742

СК и прокуратора заинтересовались обстоятельствами изъятия детей из оренбургской семьи

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы Оренбургской области начали проверку по факту принудительного изъятия маленьких детей из многодетной семьи в одном из районов области.

Как сообщает СКР, проверка проводится в отношении должностных лиц полиции, а также органов опеки и попечительства муниципального образования.

Видеозапись инцидента в Домбаровском районе ранее появилась в СМИ: на женщину надели наручники и силой отбирают у нее детей.

В ходе проверки СК выяснилось, что изъятие четырех из пяти детей, воспитывающихся в семье, происходило на основании постановления главы Домбаровского района, а само постановление было вынесено "в связи с непосредственным риском обрушения потолочного покрытия в жилище".

Между тем некоторые СМИ, публиковавшие кадры изъятия детей, сообщали, что родители сами просили помощи у властей региона в связи с аварийным состоянием дома.

Отмечается, что дети здоровы, они находятся под присмотром медицинских сотрудников и социальных педагогов.

Обстоятельства изъятия детей также проверяет прокуратура Домбаровского района.

Оренбургская область СКР

Новости

Роспотребнадзор изучит возможность заражения COVID-19 от кошек

Роспотребнадзор не будет наказывать посетителей кинотеатров за рассадку

В Кремле выразили надежду на отмену ограничительных мер к дню парада Победы

В Кремле выразили надежду на отмену ограничительных мер к дню парада Победы

"Роскосмос" сообщил об испытании двух новых ракет в этом году

"Роскосмос" сообщил об испытании двух новых ракет в этом году
Пандемия коронавируса

Коэффициент распространения коронавируса в России вырос и превысил единицу

Пандемия коронавируса

Зарегистрированный в РФ от коронавируса "Авифавир" будет применяться только в госпиталях

Зарегистрированный в РФ от коронавируса "Авифавир" будет применяться только в госпиталях
Пандемия коронавируса

Число заболевших COVID-19 в России превысило 400 тысяч

Число заболевших COVID-19 в России превысило 400 тысяч

Что случилось этой ночью: воскресенье, 31 мая

Прокуратура попросила РПЦ расследовать гибель собак из приюта под Тулой

Шестикилометровый столб пепла поднялся над вулканом Ключевской на Камчатке

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');