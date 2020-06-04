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МВД проверит оренбургских чиновников, выделивших маткапитал на аварийный дом

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В МВД начали доследственную проверку Пенсионного фонда, который разрешил многодетной семье потратить материнский капитал на дом, оказавшийся аварийным, сообщили в прокуратуре Оренбургской области. Недавно у этой семьи изъяли четверых детей из пятерых, ссылаясь на риск обвала потолка.

Семья купила этот дом в 2017 году за 450 000 рублей - средства маткапитала. По данным прокуроров, рыночная стоимость аналогичной недвижимости в Домбаровском районе составляла около 150 000 рублей. Однако в Пенсионном фонде разрешили сделку. Надзорное ведомство проверит законность этого решения.

"В этом доме шесть лет никто не проживал. Он требовал ремонта и ухода", - отметили в прокуратуре.

По его словам, законность этого решения будет проверена.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил в инстаграме, что решил отправить в отставку главу Домбаровского района. По его словам, многодневное разбирательство в ситуации показало, что районные чиновники не смогли предотвратить ситуацию.

У многодетной семьи из поселка Тюльпанный 27 мая полицейские и сотрудницы опеки силой изъяли четверых детей. В СМИ разошлась видеозапись, на которой видно, как на мать надевают наручники.

Проверка СКР показала, что детей изъяли по решению главы Домбаровского района, который сослался на риск "обрушения потолочного покрытия в жилище". В пресс-службе областной полиции заявили, что дом семьи непригоден для жилья, а также, что матери не раз указывали, что ее детям нужна медицинская помощь.

Министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов дал понять, что у семьи были проблемы, и заявил, что изъятие детей было единственно возможной мерой воздействия на родителей. Районный суд назначил матери штраф в 500 рублей за сопротивление полицейским.

В СК по итогам доследственной проверки возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников органов системы профилактики.

Органы опеки района подали иск об ограничении в родительских правах матери и отца детей. Дата рассмотрения еще не назначена.

Оренбургская область Домбаровский район Тюльпанный СКР МВД Минобразования Алексей Пахомов Денис Паслер

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