Мишустин продлил мораторий на налоговые проверки для бизнеса до 30 июня

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Правительство продлило до 30 июня мораторий на налоговые проверки для бизнеса во всех отраслях, в том числе для компаний и индивидуальных предпринимателей, которые работают в сфере туризма, объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что туристическая отрасль очень сильно пострадала из-за коронавируса.

Из подписанного постановления следует, что под действие моратория попадут, в частности, горнолыжные трассы, пляжи, гостиницы с определенным доходом и номерным фондом. Соответствующие критерии также закреплены в документе.

"Кроме того, такая деятельность должна быть профильной для организации, а сам бизнес должен быть включен в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей. Такое решение поможет на время поддержать предпринимателей, освободить их на время от неизбежных формальностей и административной нагрузки, создать более комфортные условия для возвращения к нормальной работе после того, как инфекция отступит", - сказал Мишустин.