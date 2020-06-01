Специалист Минздрава заявила, что привитые дети реже болеют COVID-19

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава, председатель исполкома Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова считает, что вакцинацию детей необходимо продолжать - она поможет меньшему количеству детей переболеть коронавирусом COVID-19.

"Уже доказано, дети привитые (особенно с использованием живых ослабленных вакцин, таких, например, как BCG - против туберкулеза, тривакцины против кори-краснухи-паротита или оральной полиовакцины) болеют инфекционными и неинфекционными болезнями реже, чем непривитые. И COVID-19 - тоже", - сказала Намазова-Баранова в интервью сайту стопкоронавирус.рф в понедельник.

Она отметила, что "жизненно необходимо в этих условиях продолжить плановую вакцинацию детей". Специалист напомнила, что в России заболеваемость детей колеблется от 5 до 7% среди инфицированных коронавирусом.

"Действительно, более тяжело болеют дети с избыточной массой тела и ожирением или имеющие другие хронические иммуновоспалительные болезни, течение которых не контролируется предписанным протоколами лечением. Или говоря другими словами, дети с тяжелой коморбидностью (наличие у пациента двух и более заболеваний - ИФ), но строго продолжающие свое базисное лечение, не болеют или болеют редко", - отметила она.

Намазова-Баранова также сообщила, что ребенок, имевший контакт и даже получивший возбудителя SARS-CoV-2, скорее всего, "не будет иметь никаких симптомов болезни". Однако, если болезнь все-таки проявится, то будет протекать в виде "легких респираторных или гастроинтестинальных симптомов".

В целом же симптоматика у детей отличается от взрослых, отметила специалист. У детей часто встречаются: асимптоматическое течение, лихорадка (в половине случаев), кашель (примерно у каждого второго), боль в горле/фарингит (в 40% случаев), легкая диарея, ко-инфекции (грипп А и В, микоплазменная пневмония и другие). Часто также встречаются у детей такой симптом коронавируса, как "ковидные пальцы" в отсутствие иных симптомов болезни (пятна на пальцах ног, похожие на результаты обморожения).

Редко у детей бывают ринорея (обильный насморк), свистящее дыхание, недомогание, головная боль, отметила эксперт Минздрава.

Часто встречаются у взрослых (нет данных по детям): потеря обоняния, конъюнктивит, у трети госпитализированных взрослых - острое поражение почек, требующее заместительной почечной терапии, среди находящихся на ИВЛ - у 90%.

Сыпь, а также неврологические и психиатрические осложнения встречаются у всех пациентов, отметила Намазова-Баранова.