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Чиновник назвал изъятие детей из семьи в Оренбуржье единственной мерой воздействия на родителей

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов назвал изъятие детей из многодетной семьи в Домбаровском районе единственно возможной мерой воздействия на родителей. Одновременно он считает, что и муниципальные чиновники могли все предшествующие годы работать лучше и не допустить такого развития событий.

"Но, я еще раз хочу подчеркнуть, что, исходя из того, к какой ситуации пришли в итоге, и в том числе со стороны родителей ребят, отобрание было единственно возможной мерой воздействия на родителей в данной ситуации", - сказал Пахомов в видеообращении, которое распространила пресс-служба областного правительства. Он пообещал детально разобраться в ситуации.

"Мы очень подробно беседовали с медицинскими работниками. Со всеми, кто входил в эту семью с самого момента приезда в Домбаровский район в июле 2018 года и по настоящее время. В отдельные периоды медики буквально еженедельно бывали в этой семье. (...) Особое внимание к этой семье со стороны органов опеки и комиссии по делам несовершеннолетних непрерывно", - заявил министр.

В многодетной семье поселке Тюльпанный 27 мая изъяли четверых детей из пяти. В СМИ появилась видеозапись, на которой видно, как на мать надевают наручники и детей отбирают силой.

В Следственном комитете начали проверять, что там произошло. В ведомстве пока сообщили, что детей из семьи забрали по решению главы Домбаровского района "в связи с непосредственным риском обрушения потолочного покрытия в жилище".

Следователи отметили, что на полицейских и сотрудников органов опеки и попечительства пожаловался отец детей. Дело в СК передали из полиции. В СК пообещали учесть применение физической силы к матери детей и дать процессуальную оценку действиям каждого должностного лица.

В УМВД Оренбургской области заявили, что мать детей трижды привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. 27 мая полицейские, сотрудники опеки и комиссии по делам несовершеннолетных поехали изымать детей из семьи "для оказания медицинской помощи".

"Дом, в котором проживает женщина с детьми и сожителем с 2017 года, непригоден для жилья", - говорят в полиции.

Применение силы и наручников к матери в управлении объяснили тем, что она оказала физическое сопротивление должностным лицам, "несмотря на многократные разъяснения о необходимости оказании медицинской помощи детям".

Ссылаясь на чиновников администрации поселка и свидетельства врачей, Пахомов заявил, что дом ни разу не ремонтировали. По данным администрации Домбаровского района, семья купила этот дом в августе 2017 года на деньги материнского капитала. Семья получила также региональный маткапитал в размере 100 000 рублей.

Родители детей написали заявление, и из этих средств в декабре 2018 года получили только 10 тысяч рублей, а еще 106 тысяч рублей регионального капитала остаются на счете, объяснила пресс-служба областного правительства. Эту сумму семья может направить на улучшение жилищных условий.

Оренбургская область Домбаровский район Тюльпанный СКР МВД Минобразования Алексей Пахомов

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