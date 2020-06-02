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Закон о двукратном увеличении выплат семьям с детьми одобрен Советом Федерации

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон, увеличивающий размер минимального ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 6752 рублей.

Эта норма среди прочих предусмотрена в законе (953580-7) о принятии неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения коронавируса.

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Согласно действующему законодательству, минимальное пособие на первого ребенка составляет 1500 рублей, на второго и последующих детей - 3000 рублей. Теперь размер пособия по уходу за первым и последующими детьми увеличивается до 6752 рублей.

Для отдельных категорий граждан максимальный размер данной выплаты увеличивается до 13 504 рублей. В частности, это касается находящихся в отпуске по уходу за ребенком матерей, проходящих военную службу по контракту; матерей или отцов, проходящих службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, таможенных органов; уволенных в период отпуска по уходу за ребенком матерей или отцов, других родственников, опекунов, фактически осуществляющих уход за ребенком.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о двукратном увеличении пособия по уходу за ребенком с 1 июня. Поручение правительству законодательно обеспечить изменение выплат было опубликовано на сайте Кремля 15 мая.

Совет Федерации

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