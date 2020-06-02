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"АЛРОСА" готова поделиться с "Газпромом" рабочими силами для Чаянды

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - АО "Алмазы Анабара" группы "АЛРОСА" готово направить для трудоустройства на Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение более двух сотен своих сотрудников, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

"Правительство Якутии ведет переговоры с руководством АО "Стройтранснефтегаз" о привлечении на Чаяндинское месторождение местных кадров, готовится проект соглашения", - сказал первый вице-премьер правительства Якутии Алексей Колодезников, чьи слова приводятся в сообщении.

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Он уточнил, что к этой работе подключено АО "Алмазы Анабара". "Компания уже готова направить на трудоустройство 250 человек", - отметил Колодезников.

Как сообщалось, "Алмазы Анабара снизили планы добычи алмазов на этот год. Так, в 2020 году компания планирует добыть более 3,3 млн карат алмазов и около 100 кг попутных драгоценных металлов, что, соответственно, на 35% и 49% меньше, чем в 2019 году.

По данным Госкомитета по занятости населения Якутии, на Чаяндинском месторождении требуются аппаратчики химводоочистки, водители самосвалов, дорожные рабочие, стропальщики, плотники и другие.

В середине мая власти Якутии провели переговоры с руководством "Газпрома"и "Стройтранснефтегаза" о трудоустройстве на месторождении местного населения взамен вывезенных с Чаянды вахтовиков из других регионов.

На Чаяндинском месторождении расположено 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", там размещались более 10 тыс. человек. Из-за вспышки коронавируса власти Якутии 17 апреля объявили там карантин, но с 1 июня он был полностью отменен.

Чаянда Газпром АЛРОСА

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