АЛРОСА рассчитывает в 2020 году продать 25 млн карат

Выручка составит $2,3-2,5 млрд

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Базовый сценарий "АЛРОСА" предполагает реализацию в этом году 25 млн карат алмазов, сообщил заместитель гендиректора компании Алексей Филипповский на телеконференции по итогам отчетности за I квартал.

Выручка в этом случае составит $2,3-2,5 млрд, сказал он.

"АЛРОСА" предполагает, что продажи начнут восстанавливаться в августе-сентябре этого года и в IV квартале будут близки к нормальному уровню.

Сток "АЛРОСА" на конец года увеличится до 27-30 млн карат (по сравнению с 23-24 млн карат на начало 2020 года). Компания планирует в течение 3 лет снизить запасы до уровня 15 млн карат, сказал Филипповский.

Он добавил, что, исходя из текущего прогноза и финансового состояния компании, "АЛРОСА" не считает необходимой господдержку, в частности, сделку с Гохраном по выкупу части алмазного сырья.