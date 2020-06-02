Мишустин поручил Минздраву изменить ОМС для возобновления плановой работы больниц

Минздрав и регионы к 5 июня должны оценить необходимость введения дополнительно коечный фонд на случай второй волны коронавируса

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Премьер министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву России подготовить изменения базовой программы обязательного медицинского страхования (ОМС), предусмотрев угрозы распространения заболеваний, вызванных коронавирусом.

Соответствующие поручения были даны по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

"Минздраву России внести проект постановления правительства РФ, предусматривающий изменение особенностей реализации базовой программы ОМС в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, в целях возобновления плановой работы медицинских организаций", - говорится в решениях совета, опубликованных на сайте правительства РФ.

Проект документа должен быть подготовлен до 4 июня.

Кроме того, Минздраву совместно с главами субъектов поручено до 5 июня обеспечить сохранение резерва специализированного коечного фонда, созданного для лечения больных коронавирусом в федеральных и региональных медорганизациях, на случай возобновления роста заболеваемости этой инфекцией.

Также к этому сроку поручено "проработать вопрос о необходимости формирования дополнительного коечного фонда на случай возникновения второй волны распространения новой коронавирусной инфекции".

Руководители регионов до 3 июня должны оценить потребность медработников, оказывающих помощь больным коронавирусом, в средствах индивидуальной защиты, а также их запасы.

"При поступлении информации о нехватке средств индивидуальной защиты в медицинских учреждениях обеспечить обязательное рассмотрение каждого такого случая и незамедлительное принятие соответствующих мер по исправлению ситуации", - отмечается в решениях.

Минпромторг и Минздрав России до 5 июня должны проанализировать представленные заявки и обеспечить своевременные поставки средств индивидуальной защиты в медицинские организации.