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В горевшем корпусе больницы в Петербурге нет коронавирусных больных

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Корпус Боткинской больницы на Миргородской улице, где случился пожар и погиб пациент, не принимает коронавирусных больных, заявили в пресс-службе комитета здравоохранения Петербурга.

Погиб мужчина, не имевший определенного места жительства, добавил информированный источник "Интерфакса". "Он болел желтухой. Никакого коронавируса", - сказал собеседник агентства.

Ранее в МЧС сообщили, что горел инфекционный бокс для больных гепатитом и один пациент насмерть отравился продуктами горения. Источник "Интерфакса" предположил, что это мог быть коронавирусный больной.

Больных с COVID-19 принимает новый корпус больницы на Пискаревском проспекте, он стал первым стационаром Петербурга, который начал принимать коронавирусных больных.

Условия в корпусе Боткинской больницы на Миргородской улице регулярно подвергаются критике со стороны пациентов. В декабре на состояние здания обратили внимание президента Владимира Путина во время ежегодной пресс-конференции. После этого губернатор Александр Беглов посетил корпус и сообщил, что на 2020 год выделены средства на проектирование и консервацию корпусов Боткинской, работы должны начаться в 2021 году.

Петербург МЧС коронавирус Боткинская больница Александр Беглов

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