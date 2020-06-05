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Следователь попросил арестовать гендиректора РВК

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Следствие попросило суд арестовать гендиректора "Российской венчурной компании" Александра Повалко, сообщил через пресс-службу РВК его адвокат Георгий Антонов.

"При этом часть 2 Ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий), по которой предъявлены обвинения, не предусматривает такой меры пресечения", - отметил он.

По его словам, согласно часть 1.1 статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса гласит, что подозреваемого или обвиняемого по части 2 Ст. 201 УК арестовывать нельзя.

"В случае, если суд примет такое решение в отношении Александра Повалко, это будет грубейшим нарушением закона и правоприменительной практики", - заявил адвокат.

3 июня в офисе РВК прошли обыски. В фонде заявили, что следователей интересовали документы о сделках 2012-2016 годов. В частности, они занимались деятельностью фонда RVC I L и сделкой по реинвестированию части вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc. средств в другую портфельную компанию - "Алион".

По данным "Коммерсанта", обыски в офисе и дома у Повалко прошли по делу, которое следственный департамент МВД возбудил по материалам СЭБ ФСБ по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий). "По предварительным данным, следствие подозревает, что деньги госкомпании могли инвестироваться в личные проекты ее руководителей", - говорится в материале. В деле речь идет о $600 тыс, но сумма может вырасти до $3 млн.

"Коммерсантъ" также сообщал, что это уголовное дело выросло из расследования в отношении бывшего директора департамента инвестиций и члена правления РВК Яна Рязанцева и соучредителя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича, которые обвиняются в хищении из венчурной компании 1,3 млрд руб. под предлогом инвестиции средств в США. Им инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

АО "РВК" является фондом фондов и институтом развития для отрасли венчурных инвестиций, а также выступает в качестве проектного офиса для Национальной технологической инициативы. Компания сформировала 29 фондов, в которых в общей сложности 64,4 млрд рублей. Доля РВК - 38 млрд рублей. Фонды с участием капитала РВК проинвестировали более 290 портфельных компаний на общую сумму 23 млрд рублей.

Повалко возглавил РВК в декабре 2016 года.

РВК Александр Повалко Москва МВД ФСБ Ян Рязанцев Михаил Чучкевич

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