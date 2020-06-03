Блогеру Илье Варламову грозит штраф в 30 тыс. рублей из-за прогулки по Туле

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Тульская полиция завела административное дело на известного российского блогера Илью Варламова за несанкционированную прогулку по Казанской набережной в Туле, закрытой для посещений из-за распространения коронавируса.

"На Варламова составлен административный протокол по ст. 20.6.1 КоАП "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации", - сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

По его словам, в середине апреля блогер посетил Тулу и прогулялся по Казанской набережной. Видео по итогам поездки в город оружейников он разместил на своей странице в соцсетях.

Однако по указу губернатора Тульской области Алексея Дюмина с начала апреля посещение парков и общественных пространств в Туле, в том числе Казанской набережной возле Кремля, запрещено. Полицейские пригласили блогера в Тулу для дачи объяснений.

"В назначенное на сегодняшний день время Варламов в полицию не явился. На него заочно составлен протокол об административном правонарушении, дело передано в суд", - сказал собеседник агентства. Блогеру грозит штраф до 30 тыс. рублей.

В УМВД по Тульской области подтвердили факт составления протокола на Варламова. Блогеру направили соответствующее уведомление.

Сам Варламов в своем блоге написал, что о возбуждении административного дела из-за прогулки по Туле узнал из СМИ. Блогер утверждает, что вход на Казанскую набережную в день его визита в город был открыт, никаких уведомлений о запрете посещения он там не обнаружил.

Он также написал, что успел прогуляться по набережной около 20 минут, прежде чем к нему подошел полицейский, который попросил Варламова покинуть закрытую территорию. "Хочу заметить, что у сотрудника полиции не было ко мне никаких претензий. Он не попросил моих документов, не составил протокола, не задержал меня", - подчеркнул блогер. Варламов также добавил, что готов к сотрудничеству с правоохранительными органами.