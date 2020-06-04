Сотрудников ФСВТС и Минпромторга заподозрили во взятке в 2 млн рублей

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Замглавы управления Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), начальник отдела Минпромторга и гендиректор ООО "Нижегородское авиационное общество" (НАО) подозреваются во взятке в размере 2 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Вчера в рамках уголовного дела о даче и получении взятки (статьи 290 и 291 УК РФ) задержаны гендиректор ООО "НАО" Василий Клепалов, замначальника управления ФСВТС Сергей Гармаш и начальник отдела Минпромторга Ризван Гайрбеков", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в конце мая Клепалов через посредников, в том числе Гармаша, передал в Москве Гайрбекову 2 млн рублей за выдачу лицензии на определенные виды деятельности для своего предприятия.

Со своей стороны представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что расследуется уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки) и части 4 статьи 291.1. УК РФ (посредничество во взяточничестве) в отношении сотрудника Минпромторга и трех посредников.

Подробностей расследования и имен фигурантов Иванова не уточнила, отметив, что Минпромторг оказывает содействие следователям.

"Сегодня следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении фигурантов меры пресечения", - добавила Иванова.

Сайт ООО "Нижегородское авиационное общество" сообщает, что предприятие является крупнейшей компанией в Приволжском федеральном округе по разработке, производству, ремонту вооружения и военной техники и имеет лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну; осуществление разработки, производства, испытания, и ремонта авиатехники; на разработку авиатехники, в том числе авиационной техники двойного назначения.