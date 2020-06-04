ФСВТС подтвердил следственные действия в отношении своего сотрудника

В ведомстве заявляют, что не занимаются лицензированием промпредприятий

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) подтвердили, что сотрудник ведомства Сергей Гармаш является фигурантом уголовного дела о взятке за выдачу лицензии, однако заявили, что ФСВТС лицензированием промышленных предприятий не занимается.

"ФСВТС России подтверждает факт задержания сотрудника 2 управления службы Гармаша в связи с возбужденным уголовным делом. Одновременно с этим информируем, что в ведении ФСВТС России находятся исключительно вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами. Лицензирование деятельности промышленных предприятий в компетенцию службы не входит", - заявила "Интерфаксу" в четверг вечером официальный представитель службы Мария Воробьева.

Ранее в четверг сообщалось, что Клепалов, Гармаш и Гайрбеков были задержаны накануне в рамках уголовного дела о даче и получении взятки (ст. ст. 290 и 291 УК РФ).

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в конце мая Клепалов через посредников, в том числе Гармаша, передал в Москве Гайрбекову 2 млн рублей за выдачу лицензии на определенные виды деятельности для своего предприятия.