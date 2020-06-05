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Из первого сообщения МЧС об аварии на ТЭЦ Норильска властям региона был неясен масштаб инцидента

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Первое сообщение, поступившее от МЧС о происшествии на ТЭЦ в Норильске, не позволяло сделать вывод о его масштабах и последствиях, сообщил председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин на сессии законодательного собрания региона.

"Из сообщения МЧС от 29 мая нельзя было сделать вывод о масштабах инцидента в Норильске. Смысл сообщения был в том, что в результате наезда транспортного средства на бак с нефтепродуктами произошла частичная разгерметизация и возгорание, в установленном порядочке были приняты меры реагирования, пожар был локализован, а впоследствии - ликвидирован. И соответствующее сообщение на руководство края по линии МЧС о том, что данный инцидент исчерпан, прошло", - сказал Лапшин.

О уточнил, что 29 мая по линии МЧС поступило порядка восьми сообщений о различных происшествиях в регионе. "Подобных сообщений о ДТП, техногенных происшествиях ежедневно до десяти по линии МЧС мы получаем. И никакие, кроме штатных, меры реагирования на это предпринимаются", - пояснил чиновник.

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При этом уже в субботу по поручению главы региона правительство пыталось выяснить у компании "НТЭК", которая владеет ТЭЦ, где произошел разлив топлива, а также подробности инцидента. "По поручению губернатора правительство края задавало наводящие вопросы о масштабах произошедшего, получало уклончивые и успокаивающие ответы, что нет поводов для беспокойства, все меры реагирования на месте приняты", - подчеркнул Лапшин.

"Только 31 мая в 5:45 по московскому времени по линии ЕДДС (Единой дежурно-диспетчерской службы - ИФ) и МЧС пришло сообщение, которое содержало информацию о том, что произошло истекание резервного дизельного топлива в объеме 21 тыс. кубометров, что составляет примерно 17 тыс. тонн, с попаданием на рельеф, и, впоследствии, попаданием на водные объекты: в ручей безымянный, реку Далдыкан, реку Амбарная, которая впадает в свою очередь в озеро Пясино", - отметил Лапшин.

После этого сообщения по поручению губернатора была создана комиссия по ЧС Красноярского края, которая приняла решение объявить ЧС межмуниципального характера. "С 18:00 31 мая режим ЧС введен, указом губернатора был принят уровень реагирования региональный. Сразу же сформирована оперативная группа, она в понедельник 1 июня отбыла в Норильск для оценки масштабов происшествия", - сказал глава правительства края.

Крупная авария

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлив горюче-смазочных материалов на проезжую часть технологической дороги, из-за чего загорелся ехавший по ней автомобиль.

По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в воду рек Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино.

По факту происшествия возбуждено четыре уголовные дела, арестован начальник цеха ТЭЦ. 3 июня разлив топлива в Норильске объявлен ЧС федерального уровня.

Хроника 29 мая – 05 июня 2020 годаАвария на ТЭЦ в Норильске
Красноярский край Норильск Юрий Лапшин МЧС

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