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Почти всем школьникам в РФ на дистанционном обучении понадобилась помощь родителей

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Практически всем российским школьникам потребовалась помощь родителей во время дистанционного обучения, на которое школы в стране перешли этой весной из-за пандемии коронавируса, пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на данные опроса Центра исследований современного детства Института образования НИУ ВШЭ.

В ходе исследования выяснилось, что больше всего помощь родителей понадобилась ученикам 1-8 классов, среди них практически не оказалось тех, кто справлялся с учебой сам во время "дистанционки", отмечает "Ъ". Что касается школьников 9-11 классов, то там помощь потребовалась 37%.

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Чаще всего родители следили за тем, что ребенок выполнял домашнее задание (63% опрошенных делали это каждый день). Почти 37% респондентов помогали своим детям с трудными предметами, 35,2% - объясняли непонятный материал после уроков, 34,3% — ежедневно помогали с домашним заданием.

Каждый четвертый родитель помогал ребенку с учебой в период "дистанционки" чаще, чем обычно. При этом многим родителям (60% респондентов) пришлось оказывать своим детям психологическую помощь (успокаивать и т.д.). Кроме того, 51% опрошенных настраивали детям технику, программы, посылали фото готовых заданий.

Родители жалуются на эмоциональную перегрузку

Также оказалось, что более трети опрошенных пожаловались на эмоциональную перегрузку и нехватку времени на помощь ребенку с учебой. Около 33% респондентов тратили на это три и более часов в день, 20% - 1-2 часа ежедневно.

Опрос также выявил, что в большинстве случаев (85%) ребенку с учебой помогает мать. Только каждый третий опрошенный заявил, что в дистанционном обучении хотя бы раз в неделю участвует отец.

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Как выяснили в НИУ ВШЭ, самые распространенные технические проблемы дистанционного обучения - это сбои онлайн-платформ для обучения (60% опрошенных заявили об этом), проблемы с интернетом (45%) и электронными устройствами (37%).

Родители также заявили, что удаленное обучение негативно сказалось на детях: 46% родителей отметили, что их дети стали менее организованными, а 60% заметили снижение уровня мотивации к учебе по сравнению с периодом до перехода на "дистанционку".

Опрос проводился с 6 по 18 мая в партнерских школах НИУ ВШЭ, в нем приняли участие 1,8 тыс. человек из 15 регионов РФ (Москва, Московская, Брянская, Костромская, Кировская, Пензенская, Липецкая области и др.).

НИУ ВШЭ Коронавирус

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