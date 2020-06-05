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Песков заявил, что Путина с опозданием проинформировали о ЧП в Норильске

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин был проинформирован о ЧП в Норильске с опозданием, и с этим было связано его негодование, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президенту было доложено позже, собственно, поэтому реплика президента о том, что негоже узнавать о чрезвычайных ситуациях в крае из сообщений соцсетей", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, сообщили ли о ЧП главе государства о ЧП 29 мая, когда информация об аварии была опубликована на сайте краевого МЧС.

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Песков напомнил, что президент поручил компетентным органам выяснить, было ли оповещение своевременным или несвоевременным и как сработали экстренные службы реагирования в этой ситуации.

"Сейчас они разбираются с этой ситуацией, поэтому давайте не будем забегать вперед и дождемся первых результатов разбирательства правоохранительных органов", - призвал Песков.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлив горюче-смазочных материалов на проезжую часть технологической дороги, в результате загорелся ехавший по ней автомобиль.

По данным Росприроднадзора, в результате происшествия разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в воду рек Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино.

По факту происшествия возбуждено четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ. В среду разлив топлива в Норильске был объявлен ЧС федерального уровня.

Разлив топлива в Норильске

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Норильск Владимир Путин Дмитрий Песков

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