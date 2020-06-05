Аналитики BoFA оценили ежемесячные потери "АЛРОСА" в пределах 14 млрд рублей

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Алмазодобывающая компания "АЛРОСА" ожидает восстановления продаж до нормального уровня с октября 2020 года, до этого компания будет терять 12-14 млрд рублей в месяц, говорится в обзоре Bank of America по итогам конференции EM Debt & Equity.

По данным аналитиков банка, компания, скопив ликвидность $1,2 млрд на счетах, уверена в стабильности своего финансового положения.

Если восстановление займет больше времени, чем ожидается, актуальна продажа алмазов в Гохран, отмечает BoFA.

Катализатором восстановления спроса на алмазное сырье является постепенное открытие индийской огранки с прошлой недели.

Продажи "АЛРОСА" в настоящий момент практически не осуществляются: в апреле реализация сократилась в 10 раз к данным марта, до $16 млн. В мае и июне компания также разрешила долгосрочным клиентам отказаться от закупок, перенеся их на последующие периоды.

Чистый долг "АЛРОСА" на конец I квартала составлял 77,4 млрд рублей, снизившись на 3% к предыдущему периоду. Net debt/EBITDA на конец I квартала остался на уровне начала года 0,7x.

В конце года "АЛРОСА" предстоит погашение евробондов на сумму более $500 млн.