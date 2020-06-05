Суд в Петербурге заставил морг выдать дочери тело матери, скончавшейся 9 апреля

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Выборгский районный суд Петербурга вынес решение по исковому заявлению местной жительницы Ирины Горячевой к больнице Святого Великомученика Георгия и городскому патологоанатомическому бюро, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

Истица просила суд устранить нарушение права на захоронение ее матери, которая скончалась в больнице 9 апреля и до сих пор не похоронена; обязать ответчиков предоставить ей документы, подтверждающие взятие у умершей анализов на коронавиурс после ее смерти и выявление положительного результата; а также взыскать компенсацию морального вреда.

Согласно решению суда (имеется в распоряжении "Интерфакса"), требования Горячевой удовлетворены частично. Суд обязал бюро выдать Горячевой тело матери в плотно закрытом гробу для захоронения на Старом городском кладбище Петергофа без ритуальной церемонии прощания с обеспечением транспортировки. Также суд взыскал с учреждения 5 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, юридические расходы в 5 тыс. рублей и госпошлину в 300 рублей.

Вместе с тем суд отказал истице в предоставлении документов, подтверждающих COVID-19 у умершей.

Согласно письму Горячевой, опубликованному в онлайн-газете "Фонтанка.ру", при жизни ее 83-летней матери, помещенной в больницу святого Георгия с воспалением легких, делали анализ на коронавирус, и результат был отрицательным.

Как сообщалось, в Петербурге запрещены церемонии прощания с умершими от COVID-19, а также с теми, кто имел подозрение на коронавирус. Также разработаны специальные условия для прощания с теми, чья смерть не связана с коронавирусом.

Вместе с тем с 28 мая власти города разрешили хоронить умерших от COVID-19 рядом с родственниками.