Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:24Заразились
на 05.06В России 449 834+8 726В мире 6 632 985+124 350

Суд в Петербурге заставил морг выдать дочери тело матери, скончавшейся 9 апреля

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Выборгский районный суд Петербурга вынес решение по исковому заявлению местной жительницы Ирины Горячевой к больнице Святого Великомученика Георгия и городскому патологоанатомическому бюро, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

Истица просила суд устранить нарушение права на захоронение ее матери, которая скончалась в больнице 9 апреля и до сих пор не похоронена; обязать ответчиков предоставить ей документы, подтверждающие взятие у умершей анализов на коронавиурс после ее смерти и выявление положительного результата; а также взыскать компенсацию морального вреда.

Согласно решению суда (имеется в распоряжении "Интерфакса"), требования Горячевой удовлетворены частично. Суд обязал бюро выдать Горячевой тело матери в плотно закрытом гробу для захоронения на Старом городском кладбище Петергофа без ритуальной церемонии прощания с обеспечением транспортировки. Также суд взыскал с учреждения 5 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, юридические расходы в 5 тыс. рублей и госпошлину в 300 рублей.

Вместе с тем суд отказал истице в предоставлении документов, подтверждающих COVID-19 у умершей.

Согласно письму Горячевой, опубликованному в онлайн-газете "Фонтанка.ру", при жизни ее 83-летней матери, помещенной в больницу святого Георгия с воспалением легких, делали анализ на коронавирус, и результат был отрицательным.

Как сообщалось, в Петербурге запрещены церемонии прощания с умершими от COVID-19, а также с теми, кто имел подозрение на коронавирус. Также разработаны специальные условия для прощания с теми, чья смерть не связана с коронавирусом.

Вместе с тем с 28 мая власти города разрешили хоронить умерших от COVID-19 рядом с родственниками.

Петербург Коронавирус

Новости по теме

Новости

МИД пообещал адекватный ответ на высылку из Чехии российских дипломатов

Норвегия предложила помочь с ликвидацией последствий аварии на ТЭЦ-3

"ФосАгро" начала искать альтернативную логистику после обрушения моста в Мурманске

"ФосАгро" начала искать альтернативную логистику после обрушения моста в Мурманске

Конфликт Delivery Club с собственными курьерами проверят прокуроры

Конфликт Delivery Club с собственными курьерами проверят прокуроры
Авария на ТЭЦ в Норильске

Причиной ЧП в Норильске назвали просадку грунта и бетона под хранением топлива

Суд отказался арестовывать замгендиректора регистраторской компании "НРК Р.О.С.Т."

Банду "Таганские" обвинили в убийстве вора в законе Деда Хасана

Банду "Таганские" обвинили в убийстве вора в законе Деда Хасана

В Совфеде предложили зеркально ответить Чехии на высылку российских дипломатов

Путин указал Потанину на необходимость следить за оборудованием "Норникеля"

Пандемия коронавируса

Восьмой депутат Госдумы заразился коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');