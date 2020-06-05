В Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Сейчас в Петербурге болеют около 20% сотрудников скорой помощи, остальным приходится брать дополнительные дежурства, сообщила телеканалу "Санкт-Петербург" начальник отдела по оказанию амбулаторной медицинской помощи городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.

Она добавили, что в службе пришлось мобилизовать все силы и перенести отпуска.

Ситуация привела к задержкам в выездах по вызову, признала чиновница.

"20 минут и 2 часа - это рекомендуемое время в порядке оказания скорой медицинской помощи. Безусловно, у нас 85% вызовов укладываются в норматив. Есть задержки, связанные с разными причинами, мы стараемся их ликвидировать", - добавила она.

По данным региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса на 26 мая, в Петербурге более 3000 медиков заразились COVID-19, восемь умерли.

В конце мая "Фонтанка.ру" сообщила, что в середине апреля умерла 30-летняя петербурженка с болезнью почек и что к ней несколько дней не приезжала скорая, ссылаясь на большую загруженность работой с коронавирусными пациентами.