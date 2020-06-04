В "Российской венчурной компании" не подтвердили задержание гендиректора Повалко

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы продолжают следственные действия, которые проводятся в "Российской венчурной компании" с 3 июня, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

В настоящее время гендиректор РВК Александр Повалко отвечает на вопросы органов следствия, сказали в РВК, не подтвердив информацию о задержании топ-менеджера.

"Следственные действия, начатые вчера с обысков в компании, продолжаются, в настоящий момент генеральный директор РВК отвечает на вопросы органов следствия. В фокусе внимания следствия - деятельность фонда RVC I LP, в частности сделка по реинвестированию части вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc. средств в другую портфельную компанию - "Алион". Инвестиции осуществлялись с 2012 года с соблюдением корпоративных процедур", - рассказали в РВК.

Там добавили, что компания оказывает содействие следственным органам и надеется "на скорое и справедливое завершение разбирательства". Следственные действия не влияют на операционную деятельность РВК, компания продолжает работу в обычном режиме, заключили в РВК.

Накануне газета "Коммерсантъ" сообщила, что сотрудники ФСБ и следственного департамента МВД провели обыски в офисе РВК и в доме гендиректора компании.

В пресс-службе РВК тогда сообщали, что следственные органы изучают документацию в офисе, связанную со сделками 2012-2016 гг.

"Коммерсантъ" сообщал, что "в ходе мероприятия, санкционированного Тверским районным судом, изымались документы, информация на электронных носителях и проч.".

По данным издания, уголовное дело, в рамках которого были проведены обыски, следственный департамент МВД возбудил по материалам СЭБ ФСБ по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий). "По предварительным данным, следствие подозревает, что деньги госкомпании могли инвестироваться в личные проекты ее руководителей", - говорится в материале. В деле речь идет о $600 тыс, но сумма может вырасти до $3 млн.

"Коммерсантъ" также сообщал, что это уголовное дело выросло из расследования в отношении бывшего директора департамента инвестиций и члена правления РВК Яна Рязанцева и соучредителя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича, которые обвиняются в хищении из венчурной компании 1,3 млрд руб. под предлогом инвестиции средств в США. Им инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

"Однако в прошлом году после вмешательства уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова обвиняемые были освобождены", - говорится в публикации.

АО "РВК" является фондом фондов и институтом развития для отрасли венчурных инвестиций, а также выступает в качестве проектного офиса для Национальной технологической инициативы.

Общее количество фондов, сформированных РВК, достигло 29, их суммарный размер - 64,4 млрд руб. Доля РВК - 38 млрд руб. Фонды с участием капитала РВК проинвестировали более 290 портфельных компаний на общую сумму 23 млрд руб.

Повалко возглавил РВК в декабре 2016 года.

До этого он занимал должности замминистра образования и науки РФ; замруководителя Госкомитета РФ по делам молодежи, замруководителя Федерального агентства по делам молодежи; работал в ЗАО "Ренова-СтройГруп".