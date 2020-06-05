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Следователь решил попросить назначить гендиректору РВК домашний арест

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Следователь направил в суд ходатайство о домашнем аресте для гендиректора "Российской венчурной компании" Александра Повалко, сообщили в пресс-службе Гагаринского суда Москвы. Адвокат топ-менеджера Георгий Антонов говорил, что его клиента хотят арестовать.

Повалко вменяется злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК).

По данным РВК, следовтелей интересует деятельность фонда RVC I LP, в частности, сделку по реинвестированию части вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc. средств в другую портфельную компанию - "Алион". Инвестиции осуществлялись с 2012 года с соблюдением корпоративных процедур, объясняли в компании.

"Смысл (дела - ИФ) в том, что общество РВК дало взаймы дочернему обществу $5 млн на покупку акций. Акции были куплены и проданы. Из 5 млн отдали 2 млн, остались должны 3. При этом срок исполнения обязательств по договору займа - в 2022 году. По-простому говоря, он виноват в том, что должен был побыстрее забрать остатки долга", - рассказал Георгий Антонов.

Повалко, по словам адвоката, отрицает "все возможные подозрения".

АО "РВК" является фондом фондов и институтом развития для отрасли венчурных инвестиций, а также выступает в качестве проектного офиса для Национальной технологической инициативы. Повалко возглавил РВК в декабре 2016 года. До этого он занимал должности замминистра образования и науки РФ; замруководителя Госкомитета РФ по делам молодежи, замруководителя Федерального агентства по делам молодежи; работал в ЗАО "Ренова-СтройГруп".

РВК Александр Повалко МВД Алион Георгий Антонов Гагаринский суд

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