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Петербургские ученые выяснили, что динозавры умели остужать мозги

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Палеонтологи Санкт-Петербургского государственного университета пришли к выводу, что анкилозавры (травоядные бронированные динозавры мелового периода), возможно, были способны остужать мозги и обладали мощным обонянием, сообщила пресс-служба вуза.

Ученые исследовали три фрагмента ископаемых черепов анкилозавра биссектипельты, найденные в пустыне Кызылкум в Узбекистане. Специалисты впервые в России выполнили трехмерную компьютерную реконструкцию внутреннего пространства черепа древнего ящера, что позволило описать устройство мозга и сосудов головы животного. Работа велась в течение трех лет, результаты опубликованы в научном журнале Biological Communications.

Согласно выводам ученых, около 60 %мозга биссектипельты занимали обонятельные луковицы, что говорит о сильном нюхе рептилии. Кроме того, палеонтологам удалось исследовать внутреннее ухо животного: по его анатомии они поняли, что анкилозавры хорошо слышали звуки низких частот - в таком же диапазоне, от 300 до 3 тыс. герц, как и современные крокодилы.

Другое открытие палеонтологов - способность этих динозавров охлаждать мозги. "Сеть вен и артерий в их голове оказалась очень сложной: они постоянно друг с другом сообщались, как система железнодорожных путей. Возможно, кровь могла течь в разных направлениях и перераспределяться, сохраняя оптимальную температуру мозга животного. Например, нагрелось у анкилозавра темечко, а сосуды теплую кровь быстро отвели, создав эффект экранирования - будто бы динозавр надел панамку от солнца", - цитирует пресс-служба участника исследования Ивана Кузьмина.

При этом размер мозга данной рептилии можно сравнить с двумя грецкими орехами. "Тем не менее анкилозавры были вполне успешными с точки зрения эволюции. Но, судя по размеру обонятельных луковиц, нюхали они все же чуть быстрее, чем думали", - добавил исследователь.

На следующем этапе работы палеонтологи планируют изучить ископаемые черепа других видов анкилозавров, чтобы проверить высказанные в статье гипотезы.

Анкилозавры появились на Земле в середине юрского периода - примерно 160 млн лет назад - и существовали более 100 млн лет. Эти растительноядные животные внешне напоминали современных черепах или броненосцев, были покрыты мощным панцирем и иногда имели костяную булаву на хвосте. Анкилозавр обладал широким, приземистым туловищем, был четвероногим. Длина его тела, по подсчетам ученых, варьировалась от 7 до 11 метров, высота достигала 2,5 метров, а вес - 6 тонн.

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