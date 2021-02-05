Суд приговорил Алексея Валуева к девяти годам колонии за госизмену

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Нижегородский областной суд приговорил к девяти годам колонии Алексея Валуева по делу о государственной измене, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Ему назначено девять лет колонии строгого режима и ограничение свободы сроком на год.

Суд был закрытым, материалы дела засекречены, фабула дела неизвестна.

Приговор в силу еще не вступил, уточнили в суде.

На сайте Нижегородского облсуда указано, что рассмотрение дела Валуева проходило в декабре 2020 года, приговор был вынесен 23 декабря. Защита подала апелляцию. 26 января дело было направлено в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции.

Валуева задержали в середине октября 2019 года. Вскоре он был арестован Лефортовским судом.