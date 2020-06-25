В РФ смягчили ограничения на въезд иностранных специалистов

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ своим распоряжением смягчило ограничения на въезд в Россию иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу в РФ. Соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано на сайте правительства.

"Иностранным специалистам разрешается однократный въезд в Россию на основании особого списка", - говорится в справке к распоряжению.

Такой список в ФСБ и в МВД должны направлять федеральные органы исполнительной власти, в введении которых находится работодатель или заказчик услуг иностранного специалиста, говорится в пояснении.

В сообщении отмечается, что просьба о таком смягчении исходила от деловых ассоциаций, бизнеса и руководства дипмиссий.

Согласно распоряжению, обязательным условием для въезда иностранного высококвалифицированного специалиста в РФ должно быть указание пункта пропуска, через который работник планирует совершить въезд в страну, и даты прибытия.

Помимо паспорта иностранец должен иметь при себе действующий трудовой договор или договор на выполнение работ или оказание услуг.

Ранее правительство разрешило въезд в страну только тем иностранцам, которые собираются проходить лечение в российских медорганизациях либо должны позаботиться о заболевших близких родственниках.