Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман попал в больницу

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали, об этом он сообщил в соцсетях.

"Попал в больницу. Тест (на коронавирус - ИФ) отрицательный, но никаких иллюзий. Думал, сам справлюсь, но решил не рисковать", - написал он на своей странице в фейсбуке.

Бывший мэр Екатеринбурга также пожелал всем "доброго здоровья".

Как сообщалось, 8 июня 2020 года Ройзману подтвердили заражение коронавирусом, после чего он изолировался. На следующий день экс-мэр Екатеринбурга сообщил, что его госпитализировали. "Сделали КТ, пневмония развивается", - сообщал тогда Ройзман.