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Травмированный в Парголове второклассник признался, что выдумал историю с избиением

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Парголове десятилетний мальчик, получивший травмы на прогулке, признался, что выдумал, будто бы его избили подростки, не пускавшие его на качели, выяснили в управлении СК по Петербургу.

Следователи нашли двух очевидцев. Они рассказали, что вечером 7 июня мальчик упал в заброшенный канализационный люк на улице Первого Мая. При этом он получил травмы, но сумел выбраться самостоятельно и убежал. Позднее он признался родственникам, что придумал историю с нападением, так как боялся, что его дома накажут.

Доследственную проверку в СК начали после того, как мать мальчика написала в соцсетях, что ее сын пострадал от нападения. По ее словам, он хотел покататься на качелях. Находившиеся рядом пять подростков заявили, что это "их территория" и побили его, в том числе палками. Мальчик затем попал в больницу с рваными ранами и переломом руки.

Следователи продолжают проверку.

Петербург Парголово СКР

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