Что произошло за день: вторник, 9 июня

Смерть пострадавшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, первый день без пропусков в Москве и процесс по делу о гибели рейса MH-17

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Следствие попросило о домашнем аресте для Михаила Ефремова, устроившего ДТП в центре Москвы. Утром во вторник стало известно о гибели пострадавшего в ДТП водителя фургона. Дело в отношении Ефремова было переквалифицировано по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. По данным источника, в крови Ефремова нашли не только алкоголь, но и следы наркотиков. Актер признал вину и выразил готовность помогать семье погибшего.

- В России коронавирус за сутки диагностирован еще у 8 595 человек. За сутки умер 171 пациент (всего - 6 142), выздоровели 11 709 человек (всего - 242 397). Таким образом, всего в стране 236 714 активных случаев болезни.

- Пульмонолог Александр Чучалин заявил о снижении иммунитета у переболевших COVID-19. По его словам, пациенты становятся более восприимчивыми к вирусам и бактериям, также болезнь приводит к повреждению внутренних стенок сосудов и формированию тромбов.

- Обвинение по делу о гибели рейса MH-17 не увидело проблемы в отсутствии данных с радаров о попадании ракеты. Представитель нидерландской прокуратуры заявил в суде в Гааге, что радары иногда не справляются с отслеживанием ракет. При этом обвинение заявило, что самолет не могли сбить украинские военные, так как борт находился в недоступном для них радиусе. Фигурантами дела являются трое россиян и один украинец.

- Более трети (37%) москвичей сочли своевременной отмену режима самоизоляции. По мнению 12% респондентов Superjob, ограничения можно было отменить раньше, а 24% сочли их ненужными. Лишь 15% горожан считают, что власти поторопились. Между тем в Кремле не увидели поспешности в отмене самоизоляции: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что учтены экспертные показатели. ВОЗ призвала москвичей соблюдать респираторный этикет и часто мыть руки.