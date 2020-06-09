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Песков не увидел поспешности в снятии ограничений в Москве

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Кремле не считают преждевременным решение мэра Москвы Сергея Собянина о снятии большинства ограничений, введенных в столице в связи с коронавирусом.

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"Почему слишком стремительно (были сняты ограничения)? Какие-то ограничения остаются, какие-то будут сниматься по истечении одной или двух недель. Это же не полная отмена (ограничений). Собянин весьма аргументированно все это объяснил вчера в своем выступлении", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Представитель Кремля подчеркнул, что "речь идет о реализации тех самых полномочий, которыми были наделены главы регионов". "В данном случае Собянин использовал эти полномочия и с учетом анализа ситуации на местах принял такое решение", - сказал Песков.

Он также напомнил: "Путин еще в самом начале ковидной истории говорил, что эти полномочия главы регионов должны реализовывать в тесной координации с правительственным штабом, что и было сделано".

На вопрос, взял ли на себя Собянин ответственность за эту ситуацию, пресс-секретарь президента ответил: "Разумеется, это решение главы региона". В то же время он добавил, что "естественно, любой глава региона принимает решения, основываясь на экспертных показателях".

Накануне Собянин объявил о поэтапном снятии ограничений, введенных в Москве в связи с распространением коронавируса. Уже с 9 июня горожане могут передвигаться по столице без пропусков, начинают работать салоны красоты и парикмахерские. С 16 июня могут возобновить работу музеи и выставки, с 23 июня - фитнес-клубы и бассейны, кафе.

По последним данным, за сутки в Москве зарегистрированы 1 572 новых случая COVID-19, в целом по России - 8 595.

Отмена режима самоизоляции в Москве

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Хроника 09 января – 09 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Песков Сергей Собянин Москва

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