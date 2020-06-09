Следствие попросило отправить под домашний арест актера Ефремова

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Следствие просит избрать меру пресечения в виде домашнего ареста для заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, устроившего накануне в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб другой водитель.

"В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Ефремова меры пресечения в виде домашнего ареста". - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Таганского суда Москвы. Сейчас актер уже доставлен суд на рассмотрение этого ходатайства.

В пресс-службе добавили, что Ефремову предъявлено обвинение по ч. 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Вечером 8 июня заслуженный артист РФ Михаил Ефремов стал виновником аварии на Смоленской площади. Он на своем джипе "Гранд-Чероки" вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль "Лада" с грузовым отсеком. На следующее утро водитель "Лады" умер в больнице. По данным информированного источника, он работал курьером интернет-магазина продуктов.

Ефремова задержали на месте аварии. Медосвидетельствование показало, что он был пьян. Впоследствии артиста отпустили под подписку о невыезде.

По пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.