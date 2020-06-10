Что произошло за день: среда, 10 июня

Террористы в Крыму, рекордно низкий COVID-прирост в Москве и молния, заставившая башенные часы сойти с ума

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- За подготовку теракта в Крыму задержаны пять россиян. Они готовились подорвать самодельное взрывное устройство и пропагандировали в интернете экстремистскую идеологию.

- Суточный прирост заболевших COVID-19 стал в Москве минимальным с 11 апреля. В столице 1 195 новых случаев, в России в целом - 8 404. Глава Роспотребнадзора по Москве сочла пугающим резкое снижение случаев COVID-19, потому что горожане на фоне благоприятной статистики могут забыть об осторожности. Как заявил Сергей Собянин, выходить из режима коронавирусных ограничений столица будет около двух месяцев.

- Михаила Ефремова проверят на вменяемость, узнал источник. Тем временем полиция провела следственные действия в пабе Ulysses, в котором актер побывал перед ДТП, а также опровергла слухи о том, что Ефремов был в машине не один. В обвинение против артиста добавили пункт о его наркотическом опьянении.

- В Швеции спустя 34 года закрыли дело об убийстве премьера страны. По версии прокуратуры, Улофа Пальме застрелил некий Стиг Энгстром, который проходил по делу свидетелем и покончил с собой еще в 2000 году.

- В Норильске задержали трех топ-менеджеров ТЭЦ-3 по делу о разливе дизтоплива. По версии следствия, директор ТЭЦ-3, главный инженер и его заместитель не обеспечили безопасность при эксплуатации промышленного объекта.

- Тарифы на услуги ЖКХ в России могут остаться на уровне 2019 года. Глава Минстроя Владимир Якушев сообщил, что есть такая инициатива, но она грозит отрасли серьезным недофинансированием.

- В Воронеже задержали полицейского за смертельное ДТП на тротуаре. Вечером 9 июня он не справился с управлением и сбил троих пешеходов. Один из них погиб от полученных травм.

- Удар молнии вывел из строя куранты на часовой башне новгородского кремля. Как сообщают очевидцы, "стрелки взбесились: часовые крутятся, как секундные, и все куранты показывают совершенно разное время".