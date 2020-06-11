Полиция в Приморье предупредила об ответственности авторов шуточного видео

В видео идет речь о подполковнике с сотнями килограммов денег

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в Приморье устанавливают автора и героев распространенного в соцсетях постановочного видеоролика, в котором фигурирует якобы подполковник полиции, дом которого набит ящиками с деньгами.

Пресс-служба УМВД Приморья в четверг сообщила, что полицейские в Уссурийске проверяют размещенный в социальных сетях постановочный видеоролик с участием псевдо-подполковника полиции, хранившего ящики с деньгами в своем доме.

"Размещенная в социальных сетях информация не соответствует действительности. Сотрудник с таким именем в звании подполковника в ОМВД России по Уссурийску службу не проходил и не проходит. В настоящее время полиция устанавливает личности автора и героев видеоролика", - говорится в сообщении.

"Распространив информацию, режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел. Несмотря на то, что паблик позиционирует себя как канал шуточных новостей, транслирующих истории вымышленных персонажей, герой постановочного ролика носит форму сотрудника органов внутренних дел, что является административным правонарушением", - говорится в сообщении.

В соответствии с ч.3 ст.20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за распространение информации, выражающей в неприличной форме неуважение органам, осуществляющим государственную власть в РФ, наказывается штрафом в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

На видео, размещенном в соцсетях, якобы запечатлены кадры обыска в доме подполковника полиции, в ходе которого обнаружены, по словам автора ролика, "сотни килограммов денег", подвал, набитый ящиками с крупными купюрами. В подписи к видео авторы сообщают, что " все события и персонажи вымышлены".