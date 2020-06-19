Герой ролика c псевдополицейским и ящиками денег не стал обжаловать арест

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Арестованный в приморском Уссурийске на пять суток актер постановочного видеоролика, в котором фигурирует якобы подполковник полиции, дом которого набит ящиками с деньгами, не планирует обжаловать решение суда об аресте, сообщил автор проекта Андрей Клочков.

"Смысла обжаловать (арест - ИФ) нет, наша задача была привлечь внимание к этому инциденту, чтобы не допустить возможность попытки со стороны внутренних органов по новому кругу запустить, когда человек отбыл наказание, выходит, а его сотрудники встречают", - сказал Клочков в пятницу агентству "Интерфакс".

Он добавил, что отбывающий арест актер чувствует себя нормально.

"Он чувствует себя нормально, знает, что за ним большая поддержка среди народа", - добавил он.

По его словам, вызвавший резонанс видеоролик направлен на борьбу с коррупционерами.

"Неприязни к сотрудникам правоохранительных органов нет, (ролик - ИФ) нацелен на взяточников, коррупционеров. Это не с пустого места взято, постоянно репортажи по телевидению об этом, громкие дела, Захарченко и другие", - добавил он.

В УМВД Приморья на данный момент не комментируют итоги проверки видеоролика полицией.

Как сообщалось, Уссурийский районный суд 16 июня по административной статье "мелкое хулиганство" назначил пять суток ареста за нецензурную брань актеру, игравшему в видеоролике вымышленного депутата Виталия Наливкина. Другому актеру, игравшему псевдоподполковника полиции, назначен штраф в 1 тыс. рублей за незаконное ношение формы.

В сообщении приморского УМВД отмечалось, что режиссер видеоролика распространил не соответствующую действительности информацию и выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел.

Несмотря на то, что паблик позиционирует себя как канал шуточных новостей с вымышленными персонажами, герой постановочного ролика носит форму сотрудника органов внутренних дел, что является административным правонарушением, отмечалось в сообщении.

В соответствии с ч. 3 ст. 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за распространение информации, выражающей в неприличной форме неуважение органам, осуществляющим государственную власть в РФ, наказывается штрафом в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

На видео, размещенном в соцсетях, запечатлены якобы кадры обыска в доме подполковника полиции, в ходе которого обнаружены, по словам автора ролика, "сотни килограммов денег", подвал, набитый ящиками с крупными купюрами. В подписи к видео авторы сообщают, что "все события и персонажи вымышлены".