Опрос показал, что 89% россиян считают себя патриотами

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Патриотами себя считают более или менее уверенно 89% россиян, показал опрос ВЦИОМа. На протяжении двадцати лет мониторинга это значение не опускалось ниже 80%. 6 июня социологи опросили по телефону 1600 человек.

Из предложенных определений патриотизма 47% опрошенных выбрали вариант "любить свою страну", 44% - "работать и действовать во благо России".

Еще 34% респондентов считают, что быть патриотом - значит, стремиться "к изменению положения дел для достойного будущего своей страны", 32% - защищать свою страну от любых нападок, а еще 29% - "говорить о своей стране правду, какой бы горькой она ни была".

Среди событий последних 10-15 лет, которыми опрошенные гордятся, 16% вспомнили присоединение Крыма, 10% - Олимпиаду в Сочи и олимпийские победы, 9% - развитие армии и военной промышленности. По 5% опрошенных назвали действия России в Сирии и проведение Чемпионата мира по футболу.

Еще 9% респондентов ответили, что не было таких событий, которыми они могли бы гордиться.

На вопрос о достижениях и успехах, которые страна достигла за последние 10-15 лет, 14% ответили, что таких не было. 7% опрошенных назвали присоединение Крыма, 6% - укрепление армии, по 3% - успехи в области спорта, космоса и сочинскую Олимпиаду.