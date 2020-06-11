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Прокуратура проверит Великолукский мясокомбинат после вспышки коронавируса

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Генпрокуратура сообщила, что поручила проверить публикации о возникновении очага коронавирусной инфекции в ОАО "Великолукский мясокомбинат".

Пандемия коронавируса

Прокуроры проверят, все ли было сделано уполномоченными органами, чтобы не допустить распространение инфекции. Также они проверят, соблюдала ли администрация комбината коронавимрусные требования.

"Выяснилось, что управлением Роспотребнадзора по Псковской области ненадлежащим образом организован контроль за соблюдением режима изоляции работниками с подозрением на коронавирусную инфекцию", - говорится в пресс-релизе.

Также в надзорном ведомстве считают, что руководство мясокомбината допустило просчеты в организации профилактических мероприятий, а великолукские чиновники не приняли меры по выявлению и пресечению правонарушений в санитарном надзоре.

Также оказалось, что городские полицейские периодически не регистрировали сообщения о нарушении гражданами установленного режима изоляции.

В связи с этим начальник УМВД Псковской области и глава регионального Роспотребнадзора получили прокурорские представления с требованиями незамедлительно устранить нарушения и привлечь виновных лиц к ответственности.

Как сообщалось, на "Великолукском мясокомбинате" выявлено 63 случая коронавируса. Большинство заболевших - работники колбасного цеха.

Великолукский мясокомбинат Великие Луки Генпрокуратура коронавирус Псковская область Роспотребнадзор

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