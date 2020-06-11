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Знахарь попросил суд обязать Смольный разработать порядок занятий народной медициной

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Куйбышевский суд Петербурга принял административный иск местного жителя Александра Найденова, который попросил обязать городской комитет по здравоохранению определить порядок занятий народной медициной в регионе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Найденов назвал себя народным целителем. В иске он указал, что Росздравнадзор ввел сертификацию услуг в области народной медицины. Несмотря на это, он не может получить разрешение на работу в Петербурге, поскольку власти региона не установили порядок получения разрешения на эту деятельность.

По словам истца, неурегулированность порядка выдачи разрешений нарушает его гражданские права. Он попросил суд признать бездействие комитета по здравоохранению и обязать чиновников в течение 90 дней утвердить порядок легализации народной медицины.

Также он попросил взыскать с чиновников 15 000 рублей судебных издержек.

Судья Ирина Воробьева в качестве заинтересованных лиц привлекла к делу Смольный и федеральный Минздрав.

Петербург Смольный Куйбышевский суд Минздрав Александр Найденов

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