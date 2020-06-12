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Twitter заблокировал более тысячи аккаунтов, продвигавших "Единую Россию"

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Администрация Twitter сообщила, что заблокировала 1 152 аккаунта, нарушавших правила компании при продвижении российской партии "Единая Россия".

В заявлении соцсети говорится, что эти аккаунты "нарушали правила нашей платформы, в частности, касающиеся проводимого в политических целях кросспостинга (массового распространения в сети одного и того же сообщения - ИФ), который искусственно увеличивал объем потока информации".

В Twitter приняли аналогичные меры в отношении 7 340 аккаунтов, нарушавших правила при выражении поддержки президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

В то же время блокируются более 170 тыс. аккаунтов, связанных с китайскими властями: через них, по мнению Twitter, распространялась не соответствующая действительности информация о протестах в Гонконге, пандемии короанвируса и о некоторых других темах.

Сообщения с выявленных аккаунтов-нарушителей будут переведены в архивы Twitter, отмечают американские СМИ.

Единая Россия Twitter

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