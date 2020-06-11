Twitter решил взяться за пользователей, бездумно ретвитящих посты со ссылками

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Соцсеть Twitter решила бороться с пользователями, которые ретвитят посты со ссылками на статьи, но сами эти материалы не читают, пишет в четверг британская газета The Guardian, ссылаясь на заявление компании.

Компания решила провести эксперимент, который охватит пользователей соцсети, заходящих в Twitter со смартфонов на Android. Пользователям, решившим ретвитнуть пост со ссылкой, которую они даже не открывали, будет показываться уведомление, предлагающее сначала ознакомиться с материалом, прежде чем делиться им в соцсети.

Как поясняется в заявлении Twitter, таким образом компания хочет поощрять пользователей к ведению "информативных дискуссий". "Если вы делитесь статьей, это может привести к дискуссии (вокруг нее в твиттере - ИФ), поэтому, возможно, вы захотите ознакомиться с ней, прежде чем твитнуть", - говорится в обращении компании к пользователям.

The Guardian напоминает, что в мае Twitter запустил другой эксперимент, для микроблогеров с устройствами на iOS. В рамках эксперимента пользователям соцсети, которые собирались отправить ответ, содержащий резкие выражения, другим пользователям, приходило уведомление с предложением смягчить негативный комментарий.