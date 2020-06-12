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Стратегическую субмарину "Князь Владимир" приняли в состав ВМФ России

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Новый ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) "Князь Владимир" принят в состав Северного флота России, сообщили в Минобороны РФ.

На предприятии "Севмаш" в Северодвинске состоялась торжественная церемония. После объявления приказа главкома ВМФ России о включении подводной лодки в состав ВМФ, Андреевский флаг на флагштоке РПКСН "Князь Владимир" поднял его командир, капитан 1 ранга Владислав Дружин.

Гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко отметил, что атомный подводный крейсер "Князь Владимир" стал 133-м кораблем, построенным предприятием для ВМФ.

РПКСН "Князь Владимир" был заложен на "Севмаше" 30 июля 2012 года. Корабль построен по усовершенствованному проекту "Борей-А" (955А) и принадлежит к четвёртому поколению подводных атомоходов, созданных для ВМФ России. От первых трёх "Бореев" (подводных крейсеров "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах") "Князь Владимир" отличается меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.

Минобороны Князь Владимир

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