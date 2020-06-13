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В СКР изучат дело о гибели младенца в отношении медиков из Калининграда

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным доложить об обстоятельствах, установленных в ходе расследования уголовного дела в отношении врачей из Калининграда, сообщает пресс-служба ведомства.

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На стадии предварительного следствия врачу-неонатологу Элине Сушкевич и и.о. главного врача родильного дома Елене Белой в зависимости от роли каждой были предъявлены обвинения в организации убийства и убийстве новорожденного ребенка. После формирования доказательственной базы, в которую вошли в том числе и заключения судебных экспертов, уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Накануне директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попросил президента РФ Владимира Путина обратить внимание на резонансное дело калининградских врачей. Он отметил, что "такого не было в России с 1953 года".

Дело о смерти новорожденного

Как сообщалось, уголовное дело калининградских врачей вызвало широкий общественный резонанс и потому рассматривалось в специализированном отделе ГСУ СК России.

По версии следствия, в ноябре 2018 года в родильном доме родился недоношенный ребенок массой тела 700 граммов. Следствие считает, что и.о. главного врача роддома Белая, получив информацию о рождении ребенка и его тяжелом состоянии, приняла решение об убийстве новорожденного, чтобы не допустить ухудшения медицинской статистики и сохранить возможность утверждения в должности.

Как считают следователи, для совершения убийства Белая привлекла врача Сушкевич, которая в составе реанимационной бригады оказывала ребенку медицинскую помощь и участвовала в его транспортировке в перинатальный центр. По указанию Белой, считает следствие, Сушкевич ввела смертельную дозу лекарственного препарата "Магния сульфат" новорожденному. Далее по указанию Белой в историю родов были внесены заведомо ложные сведения об интранатальной смерти ребенка.

Между тем, в поддержку врачей выступили известные доктора, блогеры, Российское общество неонатологов. Общество отмечает, что во всем мире выживаемость таких младенцев с экстремально низкой массой тела на 24-й неделе беременности не превышает 5-10%. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль высказал мнение, что судмедэксперты могли ошибиться в выводах о причинах смерти младенца.

СКР Элина Сушкевич Елена Белая

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