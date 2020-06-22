Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:32Заразились
на 22.06В России 592 280+7 600В мире 8 954 125+162 321

Путин приехал в главный храм Вооруженных сил РФ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в День памяти и скорби посетил собор во имя Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил РФ.

В своем выступлении глава государства подчеркнул, что современное поколение солдат и офицеров хранят верность традициям и чтят заветы поколения победителей.

Путин отметил, что Вооруженные силы страны совершенствуются, осваивают новую технику, растут их боевые возможности. "Но главной основой ратного труда по-прежнему остаются и на все времена останутся мужество, верность долгу, честь и безграничная любовь к Отчизне", - отметил Путин.

Эти безусловные ценности, заметил он, помогают российской армии и флоту нести свою вахту, "равняясь на тысячелетнюю историю страны, на нерушимые заветы поколения победителей, на стальное, непреклонное мужество солдат, принявших первый бой на рассвете 22 июня 1941 года и подаривших всему человечеству мир и само будущее 9 мая 1945-го".

Перед этим патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в храме краткий молебен. В свою очередь патриарх Кирилл заметил, чтобы "поступательным было наше историческое развитие, мы должны держать сухим порох в пороховницах".

"Только такая решимость, такое мужество и такая верность стране, помноженная на технические возможности и сверхновое мощное вооружение, и будет давать гарантии безопасности для нашей страны на многие годы", - добавил предстоятель РПЦ.

Решение о строительстве главного храма Вооруженных сил РФ в Военно- патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот" было принято в 2018 году. В том же году 19 сентября патриарх Кирилл в присутствии Владимира Путина и Сергея Шойгу освятил закладной камень в основание собора.

Собор, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, возведен на народные пожертвования. Всего на его строительство было собрано более трех миллиардов рублей.

В апреле в СМИ появились сообщения, что в храме с мозаики было убрано изображение президента РФ Владимира Путина. Викарий патриарха Кирилла, епископ Клинский Стефан опроверг сообщения о демонтаже мозаики, заявив, что мозаика была не в храме, а в мастерской. Ее решили не размещать в соборе.

Владимир Путин патриарх Кирилл

Новости по теме

Новости

В Петербурге задержали участников "Бессрочного протеста" за листовки против поправок в Конституцию

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 7600 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлено 7600 новых случаев COVID-19

Ректор МГИМО: науке о международных отношениях нужны цифровые технологии

Ректор МГИМО: науке о международных отношениях нужны цифровые технологии
Экономический кризис

Налоговый маневр для IT-отрасли включит снижение страховых взносов и налога на прибыль

Московская биржа с 22 июня запустит вечерние торги акциями российских компаний

Московская биржа с 22 июня запустит вечерние торги акциями российских компаний

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 июня

До пяти тонн топлива попало в почву после утечки на электростанции в Якутии

На электростанции в Якутии произошла утечка дизельного топлива

Что произошло за день: воскресенье, 21 июня

"Серебряный дождь" заявил, что нуждается в помощи слушателей и после преодоления кризиса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');