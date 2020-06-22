Путин приехал в главный храм Вооруженных сил РФ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в День памяти и скорби посетил собор во имя Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил РФ.

В своем выступлении глава государства подчеркнул, что современное поколение солдат и офицеров хранят верность традициям и чтят заветы поколения победителей.

Путин отметил, что Вооруженные силы страны совершенствуются, осваивают новую технику, растут их боевые возможности. "Но главной основой ратного труда по-прежнему остаются и на все времена останутся мужество, верность долгу, честь и безграничная любовь к Отчизне", - отметил Путин.

Эти безусловные ценности, заметил он, помогают российской армии и флоту нести свою вахту, "равняясь на тысячелетнюю историю страны, на нерушимые заветы поколения победителей, на стальное, непреклонное мужество солдат, принявших первый бой на рассвете 22 июня 1941 года и подаривших всему человечеству мир и само будущее 9 мая 1945-го".

Перед этим патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в храме краткий молебен. В свою очередь патриарх Кирилл заметил, чтобы "поступательным было наше историческое развитие, мы должны держать сухим порох в пороховницах".

"Только такая решимость, такое мужество и такая верность стране, помноженная на технические возможности и сверхновое мощное вооружение, и будет давать гарантии безопасности для нашей страны на многие годы", - добавил предстоятель РПЦ.