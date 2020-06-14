"Уральские авиалинии" сообщили, что в Пулково самолет S7 Airlines задел их лайнер

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В аэропорту Пулково во время руления самолет S7 Airlines задел крылом хвостовую часть лайнера "Уральских авиалиний", который стоял в очереди на вылет, говорится в сообщении "Уральских авиалиний".

Как рассказали в авиакомпании в воскресенье, пассажиры рейса U6-391 - всего 84 человека - доставлены в терминал. Для выполнения рейса будет предоставлено резервное воздушное судно.

Инцидент произошел в воскресенье в 12:40.

В S7 инцидент пока не прокомментировали.

Ранее информированный источник сообщал "Интерфаксу", что в аэропорту Пулково при маневрировании на полосе произошло касательное столкновение двух самолетов.