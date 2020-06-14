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После инцидента с двумя самолетами в Пулково началась проверка

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности полетов после инцидента с двумя самолетами в аэропорту Пулково, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в воскресенье в 12:50 по Москве Airbus 320 с 44 пассажирами на борту (S7 Airlines) при рулении зацепил крылом хвостовую часть Airbus 320 с 50 пассажирами на борту (Уральские авиалинии).

Как рассказали в прокуратуре, всех пассажиров высадили в штатном режиме, пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не допущено. Отправляющим бортам готовится замена, отметили в пресс-службе.

На месте находится транспортный прокурор Петербурга. Ход проверки поставлен на контроль Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Кроме того, проверка проводится и Северо-Западным управлением на транспорте СКР. Как сообщили в ведомстве, по результатам проверки при наличии оснований может быть возбуждено уголовное дело.

Ранее в воскресенье информированный источник сообщал "Интерфаксу", что два самолета соприкоснулись по касательной в Пулково. Пострадавших в результате инцидента нет. Аэропорт работает в штатном режиме.

Петербург Пулково S7 Уральские авиалинии

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