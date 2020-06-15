Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:47Заразились
на 15.06В России 537 210+8 246В мире 7 900 924+133 972

В центре помощи бездомным в Тюмени выявили очаг заражения COVID-19

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Очаг заражения COVID-19 выявлен в центре помощи бездомным "Милосердие" в Тюмени, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в региональном оперштабе.

"16 человек, живущих в центре, заразились коронавирусом", - сказал представитель штаба.

Все зараженные доставлены в моноинфекционные госпитали. "Центр закрыт на карантин", - добавил собеседник агентства.

По данным регионального штаба, 66 человек, которые контактировали с зараженными, доставлены в обсерватор "Градостроитель", расположенный под Тюменью.

На 15 июня в Тюменской области зарегистрировано 2269 случаев коронавирусной инфекции (в том числе 73 новых случая за минувшие сутки). За весь период пандемии выздоровели 1 250 пациентов. В общей сложности в области скончались 14 человек с коронавирусом. "У всех имелись сопутствующие хронические заболевания", - сообщает официальный портал для информирования населения региона о ситуации с коронавирусом.

Хроника 09 января – 15 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Тюмень Тюменская область Коронавирус

Новости
Пандемия коронавируса

Опрос выявил, что 16% россиян игнорировали режим самоизоляции

МИД РФ объявил о высылке из страны двоих сотрудников посольства Чехии

Депутаты предложили включить Telegram в перечень официальных мессенджеров в периоды ЧС

Депутаты предложили включить Telegram в перечень официальных мессенджеров в периоды ЧС

При взрыве на корабле на "Адмиралтейских верфях" пострадал человек

Пол Уилан приговорен в России к 16 годам тюрьмы за шпионаж

Пол Уилан приговорен в России к 16 годам тюрьмы за шпионаж

В Волгограде подросток со взрывчаткой планировал нападение на школу

Пандемия коронавируса

Суточный прирост случаев COVID-19 в России оказался самым низким с 1 мая

Суточный прирост случаев COVID-19 в России оказался самым низким с 1 мая

Российский рынок акций открылся падением индексов на 2,4-3%

В Думе предложили отменить экологическую госэкспертизу при строительстве опасных объектов

В Москве 24 июня после парада перекроют несколько улиц

В Москве 24 июня после парада перекроют несколько улиц
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');