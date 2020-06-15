В центре помощи бездомным в Тюмени выявили очаг заражения COVID-19

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Очаг заражения COVID-19 выявлен в центре помощи бездомным "Милосердие" в Тюмени, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в региональном оперштабе.

"16 человек, живущих в центре, заразились коронавирусом", - сказал представитель штаба.

Все зараженные доставлены в моноинфекционные госпитали. "Центр закрыт на карантин", - добавил собеседник агентства.

По данным регионального штаба, 66 человек, которые контактировали с зараженными, доставлены в обсерватор "Градостроитель", расположенный под Тюменью.

На 15 июня в Тюменской области зарегистрировано 2269 случаев коронавирусной инфекции (в том числе 73 новых случая за минувшие сутки). За весь период пандемии выздоровели 1 250 пациентов. В общей сложности в области скончались 14 человек с коронавирусом. "У всех имелись сопутствующие хронические заболевания", - сообщает официальный портал для информирования населения региона о ситуации с коронавирусом.