Что произошло за день: понедельник, 15 июня

Приговор по делу Пола Уилана, высылка чешских дипломатов из России и стрельба на Ленинском проспекте в Москве

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Пол Уилан приговорен к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. Посол США в России Джон Салливан заявил, что "разочарован и разъярен" из-за решения Мосгорсуда. Госсекретарь США Майк Помпео потребовал немедленно освободить Уилана. Адвокат Владимир Жеребенков объяснил жесткий приговор суровым наказанием для россиян Константина Ярошенко и Виктора Бута в США. В Кремле заявили, что Уилана нельзя считать политическим заложником.

- В России отмечен самый низкий прирост случаев COVID-19 с 1 мая. Выявлены 8 246 заболевших, из них в Москве - 1 359. За сутки умерли 143 пациента (всего - 7 091), выздоровели еще 4 489 человек (всего - 284 539). Активных случаев заболевания в стране насчитывается 245 580.

- МИД РФ объявил персонами нон грата двоих чешских дипломатов. Это симметричный ответ на высылку российских дипломатов из Чехии на фоне предположений о попытке отравить пражских муниципальных чиновников. Сведения не подтвердились.

- Андрей Шмаров утвержден в должности главного редактора газеты "Ведомости". Контракт с ним заключен на год. Все заместители главного редактора объявили о решении уйти из газеты в знак протеста. Шмаров не стал прогнозировать, удастся ли разрешить конфликт в редакции.

- Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве. Сообщается, что стрелок - 24-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев. По данным источника, он мог находиться под действием наркотиков. Участники перестрелки были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.

- Алексей Навальный стал фигурантом уголовного дела о клевете в адрес ветерана войны. Ранее оппозиционер раскритиковал тех, кто снялся в агитационном ролике в преддверии голосования по поправкам к Конституции. В съемках принял участие ветеран Игнат Артеменко.