В думском комитете не поняли включения Павла Воли в "пантеон героев" Минпросвещения

Актер Павел Воля Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Члены комитета Госдумы по образованию и науке возмутились включением актера и шоумена Павла Воли в материалы к заседанию по президентскому законопроекту о воспитании российских школьников.

Первый зампред комитета Геннадий Онищенко сообщил, что Воля фигурирует в материале "Великая Россия – система воспитания" в разделе "Пантеоны героев. Воспитание на примере".

"Правда, он учитель русского языка и литературы (…), но он же матершинник. Чему он учит детей вообще и кого мы будем учить на его примере?" - удивился парламентарий.

Глава комитета Вячеслав Никонов также отметил, что находит список личностей в предоставленных материалах недоработанным и "странноватеньким".

В свою очередь министр просвещения РФ Сергей Кравцов заверил, что упомянутые материалы не являются "иллюстрацией закона".

"Это некие экспертные оценки, которые мы сейчас собираем со всех. С разных категорий, и вот, к сожалению, для некоторых Павел Воля является героем", - отметил Кравцов.

21 мая президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки в закон об образовании, укрепляющие воспитательную составляющую в российской школе. Само воспитание в поправках связывается с формированием "чувства патриотизма и гражданственности" и уважением к "памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества".