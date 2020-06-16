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Оперная певица Герзмава вылечилась от коронавируса

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Оперная певица, народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава сообщила, что переболела в Москве COVID-19.

"В середине мая я почувствовала слабость, недомогание, поднялась температура, но мыслей о вирусе не было, пока на второй день полностью не исчезло обоняние! Это очень странные ощущения, когда ты не чувствуешь аромат своего парфюма или свежесваренного кофе", - написала 50-летняя певица на своей странице в фейсбуке во вторник.

Она рассказала, что заболела, несмотря на то, что "соблюдала все меры предосторожности" и "безвылазно сидела дома с 13 марта".

Самыми "мучительными и трудными", по словам певицы, были 10 дней борьбы с болезнью: у нее болели "тело, жилы, голова, болела даже кожа, была высокая температура, горели глаза, полностью отсутствовали вкус и запах".

Врачи диагностировали ей легкую форму болезни, поэтому лечение Герзмава проходила на дому. Певица призналась, что больше всего она опасалась за состояние легких.

Она поблагодарила врачей московской поликлиники "за чуткость, профессионализм и поддержку". "Сейчас чувствую себя хорошо, тесты отрицательные", - написала она.

Уроженка Абхазии Хибла Герзмава - солистка Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко с 1995 года.

Хроника 09 января – 16 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Хибла Герзмава Абхазия Москва Коронавирус

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