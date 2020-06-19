Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа вылечился от коронавируса

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил-хаджи Бердиев, вылечился от коронавируса, выписался из больницы и проходит реабилитацию дома.

Он рассказал, что выздоровел, но "еще осталась слабость".

Он назвал коронавирусную инфекцию очень тяжелой и опасной и призвал граждан соблюдать все меры эпидемиологической безопасности.

Бердиев был госпитализирован 22 мая в реанимационное отделение медцентра Пирогова в Москве.