Сотрудникам "Уфанефтехима" вынесли приговор после гибели людей при пожаре на заводе

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Орджоникидзевский районный суд Уфы признал пятерых сотрудников нефтеперерабатывающего завода "Уфанефтехим" виновными в нарушении правил безопасности, повлекшем гибель нескольких человек (часть 3 статьи 217 УК РФ). Об этом сообщила прокуратура Башкирии в среду.

Как установил суд, в июле 2016 года на территории завода произошел взрыв газовоздушной смеси с последующей разгерметизацией продуктопровода, разливом нефтепродуктов и их возгоранием. Площадь пожара составила 300 квадратных метров, погибли шесть работников, двое были травмированы.

Виновными в нарушении правил безопасности на опасном объекте признаны начальник установки гидрокрекинга, главный механик производственной площадки, начальник сектора отдела технического надзора, ведущий инженер-механик и инженер отдела технического надзора, уточнили "Интерфаксу" в региональной прокуратуре.

Подсудимые не признали вину в совершенном преступлении.

Суд приговорил их к лишению свободы от трех до пяти лет в колонии-поселении и лишением права работать на взрывоопасных объектах в области нефтепереработки сроком на два года.