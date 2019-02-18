Сотрудников "Башнефти" отправили под суд за гибель людей в пожаре на "Уфанефтехиме"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о гибели шести сотрудников в результате пожара на заводе "Башнефть-Уфанефтехим" направлено в суд, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии в понедельник.

Обвинения предъявлены начальнику сектора отдела технического надзора, начальнику установки "Гидрокрекинг", главному механику производственной площадки и двум инженерам филиала ПАО АНК "Башнефть" "Башнефть-Уфанефтехим".

"В результате небрежного исполнения обвиняемыми служебных обязанностей ночью в июле 2016 года на установке произошли утечка и взрыв газо-сырьевой смеси, сопровождающийся интенсивным пожаром. В результате произошедшей аварии погибло шесть работников и два работника получили телесные повреждения. Причинен ущерб организации на сумму свыше 9 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе.

По версии следствия, обвиняемые нарушили правила безопасности на взрывоопасном объекте, не обеспечили надлежащий ремонт коллекторов установки и не провели экспертизу промышленной безопасности оборудования.

Фигуранты обвиняются в нарушении правил безопасности на взрывоопасном объекте, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть более двух лиц.

В ночь на 16 июля 2016 года на "Уфанефтехиме" в результате разгерметизации аппарата воздушного охлаждения на гидрокрекинге произошел взрыв газопродуктовой смеси с последующим возгоранием. Погибли пять человек.